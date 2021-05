Justiz : Weiterer Prozess zu umstrittener Wohnanlage in Palzem – Richter bleibt trotz neuer Argumente skeptisch

Trier/Palzem Beeinträchtigt die umstrittene Palzemer Wohnanlage am Ortsrand die Rechte der Nachbarn? Darüber wurde in Trier vor Gericht verhandelt. Zu einem weiteren Verfahren gab es eine überraschende Ankündigung.

Die Anlage mit 18 Wohnungen auf dem ehemaligen Kindergartengelände am Rand von Palzem war bereits mehrfach Gegenstand von Gerichtsverhandlungen. Mal ging es um den Bebauungsplan für den mittlerweile recht weit fortgeschrittenen Bau, mal um die Zuwegung. Nicht immer sind die Verfahren zugunsten des Projekts von Ifa Immobilien ausgegangen, gebaut werden durfte trotzdem. Auch das jüngste, erst wenige Wochen alte Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zur Zuwegung ging eher zu Ungunsten des Bauherrn aus. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg weiß noch nicht recht, was es zu bedeuten hat (der TV berichtete), da kommt schon das nächste Verfahren.

In dem Prozess beim Trierer Verwaltungsgericht am Dienstagmorgen geht es um die Klage zweier Nachbarn gegen die Baugenehmigung der Kreisverwaltung für die Wohnanlage. Die Kläger beanstanden, dass sie im Genehmigungsverfahren nicht ordnungsgemäß beteiligt worden seien. Sie monieren, dass ihre Grundstücke bislang über einen Streifen des Nachbargrundstücks erschlossen worden seien, wofür ihnen die Rechte per Flurbereinigungsverfahren zustünden. Doch seit Beginn der Bauarbeiten könnten sie ihre Grundstücke nicht mehr mit Fahrzeugen erreichen. Zudem weisen die Kläger darauf hin, dass das Wohnprojekt unzulässigerweise über einen Wirtschaftsweg erschlossen werde, an dem sie ebenfalls ein per Flurbereinigungsverfahren festgesetztes, besonderes Fahrrecht besäßen.