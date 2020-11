Kommunalpolitik : Palzems Sitzungen verlegt

Palzem Die Sitzungen in Palzem von Ortsbeirat und Ortsgemeinderat am Donnerstag, 19. November, um 18 und um 19 Uhr werden nach Wincheringen in die Turnhalle verlegt. Dies haben Ortsbürgermeister Florian Wagner und Ortsvorsteher Klaus Beck bekanntgegeben.