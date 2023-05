Alle dachten, das Haus wird abgerissen Warum es in Konz doch wieder ein Hotel gibt

Für die Stadt Konz und alle, die mit Tourismus in der Saar-Obermosel-Region zu tun haben, gibt es eine gute Nachricht: Es gibt wieder ein Hotel in der Saar-Mosel-Stadt. Seit April sind wieder Zimmer im Park Hotel zu buchen. Das war 2022 so nicht zu erwarten. Denn damals hat die damalige Eigentümerin Marita Mühlenthaler das Gastgewerbe aufgegeben und sich in den Ruhestand verabschiedet.