Kommunalpolitik : Wiltingen plant Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof

Wiltingen Die Realisierung des Projekts ist von der Förderung durch das Land abhängig. Es gibt eine kontroverse Debatte über E-Ladesäulen für PKW auf dem geplanten Parkplatz.

Am Bahnhof in Wiltingen soll ein neuer Park & Ride-Parkplatz entstehen. Die geplanten zehn Stellplätze werden von der Bahnhofstraße her anfahrbar sein. Zugreisende in Richtung Saarbrücken müssen also zukünftig nicht mehr über die Bahnschranke auf die östliche Seite des Bahnhofs fahren, dort parken und dann wieder zurück über den Bahnübergang laufen.