Polizei : Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil (red) Unbekannte Täter haben am Freitag, 19. Juli, einen in der Koblenzer Straße in Hermeskeil geparkten schwarzen Mercedes Vito mit Kölner Kennzeichen erheblich beschädigt. Das teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tat sei zwischen 18.30 und 19.30 Uhr begangen worden. Das Fahrzeug sei ordnungsgemäß in der Koblenzer Straße, Höhe Volksbank, in Fahrtrichtung Thalfang geparkt gewesen. Die Täter hätten das kleine Seitenfenster der Beifahrerseite vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand stark beschädigt.