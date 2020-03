Bauen : Parkplatz am Konzer Bahnhof ab Samstag offen

Konz Der Parkplatz am Konzer Bahnhof soll am Samstag, 6. März, freigegeben werden – wenn alles der Ausschreibung gemäß umgesetzt ist.

Mancher Konzer hat sich zuletzt gewundert: Der nagelneue Parkplatz mit 56 Stellplätzen in der Konzer Bahnhofstraße sieht schon lange fertig aus. Geparkt werden darf bisher jedoch nicht. Die Fläche ist immer noch abgesperrt, obwohl der Parkplatz schon im Februar nutzbar sein sollte. Laut Michael Naunheim, Pressesprecher der Verwaltung in Konz, könnte sich das am Freitag, 6. März, ändern. „Bei der Abnahme am 18. Februar wurden Mängel festgestellt. Daraufhin wurde vereinbart, dass diese bis zum 6. März behoben werden sollen“, sagt er. Der Platz werde am Freitag freigegeben, wenn die Mängel beseitigt worden seien. Die Verwaltung hat bei der Abnahme des 410 000 Euro teuren Projekts mehrere Mängel festgestellt, erläutert Naunheim weiter: „Unter anderem fehlten noch die Schutzzäune für die Bäume.“ Zudem seien zwei Bäume eingepflanzt gewesen, die nicht der ausgeschriebenen Güte entsprochen hätten. Diese müssten eventuell ersetzt werden.