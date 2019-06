Verkehr : Auch Motorradfahrer brauchen Parkscheiben

Konz Ein Tourist beschwert sich über ein Knöllchen, das er in Konz bekommen hat. Die Verwaltung verteidigt ihr Vorgehen.

Motorradfahrer Erich Schmidt aus der Pfalz ist sauer auf das Konzer Ordnungsamt. Der Grund: ein aus seiner Sicht zu Unrecht ausgestelltes Knöllchen in Konz. Er sei am 3. Mai mit seinem Motorrad durch die Region getourt, schildert Schmidt den Vorfall in einer E-Mail an die TV-Redaktion. In Konz musste er auf die Toilette. Gegen 13.30 Uhr habe er seine Maschine am Markt abgestellt. Dann sei er schnell in ein Café gegangen, wo er die Toilette benutzen durfte. „Als ich nach etwa 15 Minuten zurückkam, fand ich einen zusammengefalteten Zettel am Kupplungszug vor“, erzählt er. „Zu meiner Überraschung wurde ich wegen fehlender und nicht lesbarer Parkscheibe mit zehn Euro verwarnt.“