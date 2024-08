Täglicher Kampf Kaufland-Parkhaus in Konz – Warum Anlieger keinen Stellplatz mehr finden

Das Parkhaus am Kaufland im Konzer Zentrum bot für Besucher der Läden rund um den Saar-Mosel-Platz und den Marktplatz sowie des Ärztehauses an der Granastraße eine günstige Parkmöglichkeit. Auch für Pendler nach Luxemburg oder Trier war es ein beliebter Abstellplatz für den Pkw. Denn von dort aus sind die Entfernungen zu Fuß zu den drei wichtigsten Bahnhöfen noch annehmbar. Doch seit Jahresanfang ist Schluss mit dem kostenfreien Dauerparken. Nach den kostenfreien ersten zwei Stunden wird eine „Vertragsstrafe“ in Höhe von 35 Euro fällig.