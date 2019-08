Gesellschaft : Partnerschaft für Demokratie lädt zu Konferenz ein

Konz Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) in der Verbandsgemeinde (VG) Konz lädt für Montag, 26. August, um 18 Uhr zu einer Konferenz ein.

Anhand der Schlagworte „sehen – erkennen – handeln“ geht es den Veranstaltern darum, die aktuelle Situation in der VG Konz zu analysieren und relevante Ziele und gegebenenfalls erste konkrete Projektideen festzuhalten. Die Konferenz findet im Konzer-Doktor-Bürgersaal in der Wiltinger Straße 10-12 in Konz statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Der Zugang ist barrierefrei.