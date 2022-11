Gesundheitswesen : Die Partnersuche für das Saarburger Krankenhaus ist angelaufen

Saarburg Der Landkreis Trier-Saarburg hat die entsprechende Bekanntmachung online veröffentlicht.

Das Interessenbekundungsverfahren, mit dem der Kreis Trier-Saarburg einen Partner für das von ihm betriebene Krankenhaus in Saarburg sucht, ist eröffnet. Die öffentliche Bekanntmachung für das Verfahren ist am Dienstag, 29. November, online gegangen und auf der Homepage des Kreises zu finden ( chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://trier-saarburg.de/wp-content/uploads/2022/11/Interessenbekundungsverfahren-KKH-Saarburg.pdf ). Sie wird unter anderem in den Tageszeitungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, auf Vergabe-Plattformen sowie dem EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Interessenten sollen bis 20. Januar ein Angebot abgeben. Gesucht wird ein Kooperationspartner, der eine Beteiligung an der Krankenhaus Saarburg GmbH oder den Betrieb der Klinik und des Seniorenheimes (mit)übernimmt. Der Kreis hofft, so die wirtschaftlich angespannte Situation des Hauses lösen zu können. Darüber hinaus soll der Partner die Notfallversorgung insbesondere im derzeit teilweise unterversorgten nördlichen Landkreis, also in den Verbandsgemeinden Schweich, Trier-Land und Ruwer, sicherstellen.