Gesundheitsversorgung : Partnersuche für das Krankenhaus Saarburg – Trierer Häuser haben Interesse

Saarburg Am Freitag ist das Interessenbekundungsverfahren für die Saarburger Klinik ausgelaufen. Warum die Kreisverwaltung zunächst keine Angaben zum Verfahren macht und was dennoch zu erfahren ist.

Das Verfahren zur Partnersuche für das Saarburger Krankenhaus ist am vergangenen Freitag ausgelaufen. Bis 0 Uhr konnten Interessenten im sogenannten Interessenbekundungsverfahren ein Angebot abgeben.

Was die Kreisverwaltung abwarten will

Wie ein Sprecher der Verwaltung auf TV-Anfrage mitteilt, will sie die inhaltliche Prüfung der Anwaltskanzlei, die das Verfahren begleitet, abwarten. Diese Kanzlei wird laut Sprecher am Montag eine formelle, rein rechtliche Prüfung vornehmen. Anschließend werde der Inhalt der Angebote geprüft und bewertet. Wie lang sich diese Prüfung hinziehe, sei nicht abzusehen.

Das sagen die Trierer Häuser

Bereits im Dezember hieß es vonseiten des Kreises, dass sich mehrere Bewerber im Rahmen des Verfahrens gemeldet hätten. Der TV hat aktuell bei den beiden Trierer Krankenhäusern nachgefragt, ob sie sich beim Interessenbekundungsverfahren für die Saarburger Klinik beteiligt haben. Aus beiden Kliniken kam eine positive Antwort, auch die Begründungen klingen ähnlich. Beim Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen heißt es: „Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen hat ein grundsätzliches Interesse an einer geregelten Versorgung im Landkreis Trier-Saarburg. Darum hat sich das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens beteiligt.“

Die Sprecherin des Brüderkrankenhauses teilt mit: „Die BBT-Gruppe Region Trier, zu der auch das Brüderkrankenhaus gehört, hat sich an dem Interessenbekundungsverfahren beteiligt, da wir grundsätzlich Veränderungen zur Verbesserung der Patientenversorgung in der Region unterstützen.“ Details wollen beide Kliniken mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht preisgeben. Vereinbartes Stillschweigen nennt die Sprecherin des Mutterhauses als weiteren Grund.

Wie es im Verfahren weitergeht

Zum Fortgang des Interessenbekundungsverfahrens teilt der Sprecher der Kreisverwaltung mit, dass sich die Kreisgremien mit den Angeboten befassen würden, sobald deren Bewertung durch die Anwaltskanzlei vorliege. Zwar tagt der Kreisausschuss am Mittwoch, allerdings stellt der Sprecher klar: „Eine thematische Befassung in der KA-Sitzung am Mittwoch ist nicht vorgesehen und auch noch nicht möglich.“ Man gehe davon aus, dass die inhaltliche Prüfung länger dauere.