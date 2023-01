Gesundheitsversorgung : Verfahren zur Partnersuche Krankenhaus Saarburg – Landkreis zufrieden mit Resonanz

Saarburg Die Verwaltung hält sich weiter recht bedeckt, was die Partnersuche für die Saarburger Klinik angeht. Wie es weitergeht und was der Betriebsrat sagt.

Bis vergangenen Freitag, 16 Uhr, konnten sich Interessenten melden, die mit dem Kreiskrankenhaus St. Franziskus in Saarburg zusammenarbeiten möchten. Am frühen Montagmorgen sind die Interessenbekundungen laut einem Sprecher des Kreises geöffnet und protokolliert worden. Konkretes zu den Inhalten gibt er nicht bekannt. In einer Pressemitteilung heißt es am Mittwoch lediglich: „Es sind diverse Interessenbekundungen eingegangen. Der Landkreis ist mit diesem Zwischenergebnis sehr zufrieden. Das Verfahren kann somit wie geplant fortgesetzt werden.“