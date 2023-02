Pastoraler Raum Saarburg : Abschied und Neubeginn: Pfarrer Klaus Feid als Dechant verabschiedet

Saarburg-Beurig Weihbischof Franz Josef Gebert verabschiedet Pastor Klaus Feid aus seiner Funktion als Dechant und stellt das neue Leitungsteam vor. Was ist jetzt anders?

Der Pastorale Raum, eine Struktur im Bistum, die mehrere Pfarreien zusammenfasst und einem Leitungsteam mehr Kompetenzen verleiht, ist in Saarburg erst vier Wochen alt. Die Aufgaben des Dechanten hat 20 Jahre lang für das Dekanat Konz-Saarburg der Serriger Pastor Klaus Feid erfüllt.

Mit der neuen Struktur ist er in einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Marien Beurig von Weihbischof Franz Josef Gebert von diesen Aufgaben entbunden worden und kann sich jetzt wieder als Seelsorger ganz seiner Pfarreiengemeinschaft Serrig-Freudenburg widmen, wozu auch Taben-Rodt, Kastel-Staadt und Kirf gehören.

Für jeden Pastoralen Raum hat Bischof Stephan Ackermann ein Leitungsteam eingesetzt. Es besteht in Saarburg aus dem Dekan Georg Goeres als Leitender der Pfarrei St. Lambertus Saarburger Land, Timo Wacht, zuvor Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Saarburg und Dekanatsreferent im Dekanat Konz-Saarburg und Thomas Lessinger, zuvor Rendant (Rechnungsführer) in Trier.

„Es ist eine neue Organisationsform. Das Entscheidende bleibt beim Pastoralen Raum gleich“, macht der Gast aus Trier klar. Das sei notwendig geworden, weil der Kirche immer weniger Ressourcen und finanzielle Mittel zur Verfügung stünden. „Wir müssen näher zusammenrücken und auch einen Schwerpunkt bei den ökonomischen Gegebenheiten setzen“, sagt Gebert in seiner Predigt.

Lob und Dank für Dechant Klaus Feid

Der Saarburger Bürgermeister Jürgen Dixius stellt fest: „Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Ich stehe einer Neuausrichtung offen gegenüber.“ Als Dechant habe Klaus Feid bleibende Spuren hinterlassen. Für die Verbandsgemeinde Konz lobt deren erster Beigeordneter Guido Wacht Feids Verdienste in der Zusammenführung der Pfarreien.

Pastor Feid zählt in seinen Abschiedsworten lange die Aufgaben auf, um die er sich jetzt nicht mehr kümmern muss: „Das ging von Dienstbesprechungen über Stellenausschreibungen und Problemlösungen bis zur Lebensberatung.“ Nahe am Menschen zu sein, bleibe wichtig und Lösungen möglichst immer auf dem „Kleinen Dienstweg“ finden. Die Arbeit müsse vom Einzelnen her gedacht und immer gefragt werden, wie man helfen könne. „Mehr zuhören und vermitteln“, lautet seine Devise.