Veranstaltung : Patronatsfest mit Fingerfood

Saarburg Die Pfarrgemeinde St. Laurentius Saarburg lädt zum Patronatsfest am Sonntag, 11. August, ein. Im Anschluss an das Festhochamt um 11 Uhr, mitgestaltet von den Kirchenchören Saarburg und Ayl, wird dieses Fest nach dem Picknickprinzip gefeiert.

Deshalb ergeht die Bitte des Pfarrgemeinderats an die Besucher, in einem Korb etwas Essbares in Form von Fingerfood mitzubringen, das sich gut mit anderen teilen lässt. Für Getränke und Sitzgelegenheiten zum Verweilen auf dem Kirchplatz sorgt die Pfarrgemeinde.