50 Lehrer haben Blut untersuchen lassen Schadstoff-Nachmessung an der IGS Hermeskeil: Das hat der Kreis nach leicht erhöhten PCB-Werten unternommen

Bei PCB handelt es sich um künstlich hergestellte und langlebige Kohlenwasserstoffe, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Bis in die 1980er Jahre hinein wurden sie zum Beispiel als Weichmacher in Baustoffen und Abdichtungen verwendet. An der IGS Hermeskeil, der früheren Haupt- und Realschule, waren 2008 in Räumen teils PCB-Werte von 30.000 Nanogramm pro Kubikmeter Luft festgestellt worden. Daraufhin hatte der Kreis 2012 bis 2015 eine umfassende PCB-Sanierung veranlasst. Bei laufendem Unterrichtsbetrieb war das Schulgebäude praktisch entkernt und wieder in den Rohbauzustand versetzt worden, um die Schadstoffquellen zu entfernen. Beispielsweise wurde dabei PCB-haltiges Fugenmaterial festgestellt, das beim Bau der Schule verwendet worden war. Mit der Sanierung war es laut Kreisverwaltung gelungen, die Raumluft-Werte auf ein „unbedenkliches Maß“ zu reduzieren. 300 Nanogramm pro Kubikmeter waren als „absolut risikoloser“ Zielwert festgelegt worden. Laut PCB-Richtlinie müsse erst ab 3000 Nanogramm gehandelt werden.