Das Unternehmen BPD

Der Projektentwickler BPD (Bouwfonds Property Development) ist eigenen Angaben zufolge einer der größten Projekt- und Gebietsentwickler in Europa. Das Unternehmen ist mit mehr als 20 Regionalbüros in den Niederlanden und Deutschland vertreten. Gegründet wurde BPD 1946, also kurz nach dem Krieg. In dieser Zeit entstand der Gedanke, Bausparkassen zu gründen, also kommunale Fonds zur Finanzierung des Wohnungsbaus. Und so lautete der erste Name des Unternehmens „Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten“. Heute ist BPD ein Unternehmen der einst genossenschaftlich organisierten Rabobank, einem internationalen Finanzdienstleister. Seit der Gründung hat BPD den Bau von über 350.000 Wohnungen realisiert. Kasernen hat das Unternehmen bereits in Würzburg und Darmstadt entwickelt. Mehr Infos im Internet unter www.bpd-de.de