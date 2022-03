Dorfentwicklung : Bald neues Wohnen am Sonnenhang in Pellingen: Wieso die Bauplätze teurer werden als geplant

Im neuen Baugebiet Südlich Lafeld am Rande von Pellingen sollen noch in diesem Jahr die Bagger für die Erschließung rollen. Foto: Herbert Thormeyer

Pellingen Die Ausschreibung erfolgt in Kürze: Noch in diesem Jahr soll die Erschließung des Neubaugebietes Südlich Lafeld in Pellingen beginnen. Doch jetzt gibt es bereits einen Wermutstropfen.