Arzt ist für den Ort wichtig Mehr Gebäude: Pellingen bringt neuen Wohnpark voran – mit leichten Änderungen

In Pellingen zu wohnen, ist anscheinend so anziehend, dass selbst ein nagelneues Baugebiet wie „Südlich Lafeld“ nicht reicht. Es war noch nicht fertig, als im Ortsgemeinderat die Planung für weiteren Wohnraum vorgestellt wurde. Ein Wohnpark soll an der Trierer Straße auf 2900 Quadratmetern entstehen.