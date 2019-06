Kommunales : Größer, jünger, weiblicher

Das ist der neue Pellinger Ortsgemeinderat. Wolfgang Willems (Fünfter von links) tritt als neuer Ortsvorsteher in die Fußstapfen von Horst Hoffmann (Siebter von links). Ihm gratulierte der Konzer Bürgermeister Joachim Weber (Vierter von links). Foto: Herbert Thormeyer

Pellingen Neuer Pellinger Ortsgemeinderat konstituiert sich als erster in der Verbandsgemeinde Konz. Die Zahl der Ratsmitglieder steigt von zwölf auf 16.

Ein letztes Mal nimmt Horst Hoffmann vor dem Ortsgemeinderat Platz. Seine letzte Aufgabe im Amt als Pellinger Ortsbürgermeister, das er zehn Jahre lang innehatte: Die Vereidigung seines Nachfolgers Wolfgang Willems in der konstituierenden Sitzung.

„Der Rat ist größer, jünger und weiblicher geworden“, stellt Hoffmann fest. Aus zwölf wurden 16 Mitglieder, darunter sieben Frauen. Die Erweiterung ist ein Ergebnis der örtlichen Politik. Dank neuem Bauland wurden binnen fünf Jahren aus knapp unter 1000 Einwohnern 1162. Alle Fraktionen loben Hoffmanns Leistungen. „Ich trete in große Fußstapfen“, sagt Nachfolger Willems.

Info Die Ausschüsse In den Bauausschuss wurden für die SPD Julia Michels und Stellvertreter Herbert Müller. Die CDU ist mit Rainer Jakobs, Beate Lauer, Jörg Dawen und Christoph Lentes mit den Stellvertetern Edith Schmidt, Sven Schettgen, Edgar Lauer und Gaby Thelen vertetreten. Die Freien Wähler sind mit Winfried Müller und Frank Ruffra, sowie deren Stellvertreter Dirk Reinert und Walter Michels (Steinstraße) in diesem Gremium. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht für die CDU aus Edith Schmidt mit ihrer Stellvertreterin Beate Lauer. Die SPD vertritt Alexandra Apel-Kuchenbrand und Stellvertreterin Selina Michels. Für die FWG haben Winfried Müller und Helma Wingerath einen Sitz in diesem Ausschuss.

Info Die Ratsmitglieder Weiter im Rat engagiert ist die CDU-Fraktion mit Horst Hoffmann, Jan Sokolowski, Edith Schmidt, Andreas Steier, Rainer Jakobs, Gabriele Thelen und Beate Lauer. Alexandra Apel-Kuchenbrand ist wieder für die SPD dabei. Die Freien Wähler Pellingen vertreten Harald Willems, Winfried Müller und Helma Wingerath. Mit Marcel Dawen, Sven Schettgen, Julia Michels, Selina Michels und Dirk Reinert zogen fünf neue CDU-Vertreter in das Gremium ein. Werner Jakobs (CDU) schied aus.

Der erste und der zweite Beigeordnete, Jan Sokolowski und Harald Willems, werden einstimmig gewählt. Der erst 25-jährige Sokolowski ist seit 2014 im Rat. Der studierte Mathematiker ist es gewohnt, logisch und mit klarem Kopf an Aufgabenstellungen heranzugehen. „Probleme erkennen und Lösungen finden, so werde ich den Ortsbürgermeister unterstützen“, kündigt der erste Stellvertreter von Willems an.

Harald Willems ist seit 25 Jahren dabei. Der 52-jährige Werkstattmeister versteht sich nicht nur als Stellvertreter des Ortschefs, sondern auch als Bindeglied zwischen den Pellinger Bürgern und der Verbandsgemeinde Konz.

Eine besondere Würdigung erfährt das scheidende Ratsmitglied Werner Jakobs (CDU), der dem Gremium mit einer längeren Unterbrechung mehr als 20 Jahre angehörte. Ihm habe es Spaß gemacht, mit Hoffmann zusammenzuarbeiten, der alles immer sehr gut vorbereitet habe. „Unser Dorf liegt auf der Höhe, ist auf der Höhe und dort soll es bleiben.“

„Was in den letzten zehn Jahren in Pellingen passierte, ist außergewöhnlich“, sagt der neue Ortschef Willems. „Das will ich fortführen.“ Der 63-jährige Polizeibeamte und Dozent an der Hochschule am Flughafen Hahn ist seit 2009 Ratsmitglied. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkel. Er will sein Amt mit Verlässlichkeit ausüben, im Sinne von Horst Hoffmann.