Pellingen Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung wird heute an die beiden Vorsitzenden Annette Saur und Alexa Klein in Mainz überreicht.

Für heute, 5. Februar, hat Alexa Klein Urlaub eingereicht, und auch Annette Saur schaufelte sich diesen Tag frei. Denn heute nehmen sie in Mainz die Auszeichnung entgegen, die ihr Engagement in Sachen Tierschutz würdigt: den Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Besondere Leistung im Ehrenamt“. Saur und Klein sind die beiden Vorsitzenden des Vereins „Pfote drauf! Tierhilfe“ Pellingen (Verbandsgemeinde Konz), der vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde. Er kümmert sich unter anderem um die Tiere von Menschen am Existenzminimum, die sich Tierarztkosten, Medikamente und Hilfsmittel für ihre Vierbeiner nicht leisten können. Die beiden Frauen betreiben das Pfotenmobil (der TV berichtete), besuchen Besitzer von vierbeinigen Pflegefällen und unterstützen sie bei der Verabreichung von Medikamenten. In Notfällen wird auch mal ein kranker Vierbeiner mit dem eigenen Auto zum Tierarzt gefahren.