Ehemaliger Rewe steht weiter leer Warten auf den Penny-Markt in Konz: Nächste Tage können entscheidend sein

Konz · Bekommt Konz nun einen neuen Discounter oder nicht? Diese Frage stellen sich viele in der Stadt. Einige bezweifeln längst, dass sich am ehemaligen Rewe überhaupt noch etwas tut. Der Volksfreund hat nachgehakt, was die Beteiligten dazu sagen.

15.11.2023 , 06:29 Uhr

Der Gebäudekomplex, in dem bis Dezember 2020 ein Rewe-Markt angesiedelt war, steht seit fast drei Jahren leer. Foto: Portaflug Foto: Portaflug

Regnerisch und grau ist das Wetter. Trist, dreckig und immer mehr verwahrlost sieht das Gebäude aus, in dem sich bis Ende 2020 noch Tausende Menschen mit Lebensmitteln versorgen konnten. Doch der dortige Rewe-Markt hat vor fast drei Jahren endgültig seine Pforten geschlossen. Der fußläufig erreichbare Nahversorger fehlt seitdem. Vor allem für ältere Menschen aus Alt-Konz und den Wohngebieten Berendsborn und Canet ist das ein großer Verlust. Während in der benachbarten Beethoven-Galerie zuletzt Bewegung reingekommen ist, weil dort ein asiatisches Restaurant eröffnet hat, das bei den Menschen in Konz bisher äußerst gut ankommt, herrscht nebenan Tristesse.