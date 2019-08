Naturschutz : „Mal sehen, wo die Zuschüsse hinfließen“

In der Blumenwiese in Mannebach (von links): Ulrich Jäger (Landesamt für Umweltschutz), Matthias Schneider, Katharina Vinnen und Sinah Boussonville (alle Umweltministerium) sowie Gudrun Rau, Susanne Schmid und Anna Ritter vom Naturpark, Mette Zellich (Umweltministerium). . Foto: Herbert Thormeyer

MANNEBACH/FISCH Vertreter von Umweltministerium, Landesamt für Umwelt und Naturpark besuchen einen besonderen Garten in Mannebach und die Streuobstwiesen in Fisch.

Erste Station ist der Permakulturgarten in Mannebach, der Menschen, Tiere und Pflanzen in ihren Bedürfnissen aus der Natur gleichermaßen berücksichtigen soll. Planer Jonas Gampe setzte das Projekt am Freizeitzentrum 2017 um. Erst im April legten hier Freiwillige in einem Workshop eine Wildblumenwiese an (der Trierische Volksfreund berichtete). Auch ein Naturlehrpfad für Kinder wurde vom Land mit 12 000 Euro gefördert.