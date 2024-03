Frisch, lecker, freundlich, orientalisch Persisch in Konz-Roscheid: Das erwartet Besucher im neuen Restaurant Safran

Konz-Roscheid · Im Konzer Stadtteil Roscheid hat das persische Restaurant Safran eröffnet. In den Räumen der ehemaligen Pizzeria La Casa gibt es nun exotische und nicht ganz so exotische Genüsse. Wer dahintersteckt und was angeboten wird.

05.03.2024 , 06:17 Uhr

Samad Movahedi und seine Frau Mahnaz Kahvandnia kochen persisch im Restaurant Safran in Konz-Roscheid. Foto: DT

Von Dirk Tenbrock