Verbandsgemeinde Saarburg schenkt aus Auf einen Glühwein für das Kinderhospiz der Nestwärme Trier

Hier gibt es ab sofort und bis Mittwoch, 20. Dezember, jeweils von Montag bis Mittwoch, zwischen 16 und 20 Uhr – man will dem Christkindl-Markt ja nicht in die Quere kommen – kostenlosen Glühwein. Nun ja, nicht ganz, um eine Spende für das Kinderhospiz der Nestwärme in Trier wird gebeten.