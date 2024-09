Es gab vielfältige Vorwürfe Nach Petition gegen Schulleiter: Wie ist die Lage am Gymnasium Konz?

Eltern, Schüler und Beobachter haben vor den Sommerferien sehr besorgt auf die Entwicklung am Konzer Gymnasium geschaut. Das liegt vor allem an den unruhigen Zeiten, welche die Schule in den vergangenen Jahren und vor allem Monaten durchgemacht hat. So musste das Gymnasium in den vergangenen Jahren nicht nur – wie alle anderen Schulen – die Folgen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie bewältigen, sondern sah sich auch mit einem offensichtlichen Führungsproblem konfrontiert.