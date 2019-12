Tradition : Pfadfinder bringen das Friedenslicht

Saarburg Bei der Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ mit Pfadfindern aus der ganzen Welt überwindet das Friedenslicht einen 3000 Kilometer langen Weg aus Bethlehem.

Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Stamm St. Franziskus Saarburg-Beu­rig gibt das Licht an zwei Terminen weiter: am Sonntag, 22. Dezember, nach der Messe auf dem Kirchenvorplatz St. Marien Beurig und am Dienstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr in der Krippenfeier in St. Marien Beurig. Die Wölflinge und Jungpfadfinder des Stamms bieten selbst gebastelte Friedenslichter gegen eine Spende an.