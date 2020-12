Tradition : Weihnachtsmesse im eigenen Wohnzimmer

INFO

Feierliche Weihnachtsmessen, die persönlich besucht werden können, finden auch statt. Allerdings ist die Teilnehmerzahl wegen der coronabedingten Abstandsregeln stark begrenzt.

Auskunft darüber, wo in Serrig, Freudenburg, Kastel-Staadt, Kirf, Taben-Rodt und Trassem noch Plätze frei sind, kann man telefonisch unter 06581/99246 im Büro der Pfarreiengemeinschaft Serrig-Freudenburg bekommen.

Für die Teilnahme an einem Gottesdienst kann man sich auch per Mail an st.martin.serrig@t-online.de anmelden.