Fest : Oberemmel lädt zum Pfarrfest

Konz-Oberemmel Das Programm des Pfarrfestes der Kirche St. Pius X. in Oberemmel am Donnerstag, 20. Juni, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Pius X. Die anschließende Fronleichnamsprozession gestalten die Winzerkapelle, der Kirchenchor und die Kita Oberemmel mit.

Pfarrer Andreas Neumann, der Pfarrgemeinderat und der Verwaltungsrat laden dazu alle Bürger aus Oberemmel und Umgebung ein.