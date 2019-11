Zentrum für Karthaus : Zuerst das alte Konzer Pfarrhaus abreißen, dann den Platz neu gestalten

Konz Die Evangelische Kirche schafft bis zum Jahresende Raum für einen Treffpunkt im Konzer Viertel Karthaus. Ihr eigenes Gemeindezentrum wird Mitte November fertig.

Zugleich laufen laut Urban die letzten Arbeiten am neuen Gemeindezentrum hinter der Pfarrkirche an der Römerstraße, das die Evangelische Kirche seit 2017 rundum sanieren lässt. Dort müssten die Arbeiten spätestens Mitte November abgeschlossen werden. Zumindest ist am Samstag, 16. November, um 16 Uhr eine erste Veranstaltung geplant: eine Fotoausstellung von Günther Frentzen mit dem Titel „Leben in Konz“. Am Sonntag, 17. November, ist für 11 Uhr zudem eine Gemeindeversammlung angesetzt, bei der unter anderem die Kandidaten für die Presbyteriumswahl vorgestellt werden sollen. Eine offizielle Feier zur Einweihung des Gemeindezentrums werde wahrscheinlich Anfang 2020 stattfinden, sagt Urban. Sobald das Wetter stimme, könne die Stadt Konz dann auch mit den Arbeiten rings um die Evangelische Kirche beginnen. Die Planung für dieses Projekt läuft schon seit 2015. Es wurden mehrere Grundsatzbeschlüsse im Bauausschuss und im Stadtrat gefasst. Die Planung habe sich durch das Umfeld (Caritas-Neubau) und die Umbaumaßnahmen der Evangelischen Kirche an dem Gemeindehaus sowie dem Abriss des Pfarrhauses immer wieder verzögert, sei aber auch immer umfangreicher geworden, heißt es in seiner Vorlage für die Sitzung des städtischen Bauausschusses am Dienstag, 12. November, 17 Uhr, im Sitzungssaal des Konzer Rathauses. „Zielsetzung ist, hier städtebaulich einen neuen Mittelpunkt im langgezogenen Quartier Konz/Karthaus zu schaffen“, heißt es.