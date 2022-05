Aktion : „Wir arbeiten auf Verschleiß“– Keller Pfegekräfte setzen ein Zeichen und fordern mehr Personal

Sie setzen am Tag der Pflege ein Zeichen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeier des Seniorenheims Kell am See. Foto: TV/Marion Maier

Kell am See Zu wenig Personal, zu wenig Zeit für die Bewohner: Zum Tag der Pflege machen Mitarbeiter des DRK-Seniorenzentrums Kell am See auf die generellen Probleme ihrer Branche aufmerksam.