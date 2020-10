Bildung : Pfiffige Eichhörnchen, Blattwichtel und Waldhütten

Bei den Kinderprojekttagen der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell haben insgesamt 40 Kinder teilgenommen. In Zerf und Paschel erkundeten sie den Wald und bauten unter anderem Hütten aus selbst gesammelten Ästen. Foto: Laura Leineweber Foto: Laura Leineweber

Zerf/Paschel 40 Kinder haben an den Kinderkulturtagen der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell in Paschel und Zerf teilgenommen.

Während die Kinder in Paschel den ersten Tag mit Bastelaktivitäten im Bürgerhaus verbrachten, fand man sich in Zerf mit Waldpädagogin Ulla Petto-Spies im Wald wieder. Sie unterrichtete die jungen Teilnehmenden über den Wald und seine Bewohner, wie man sich dort richtig verhält und welche Umwelteinflüsse und Krankheiten den Wald beeinträchtigen. Es wurden Wiesenkarten erstellt und Naturmaterialien zum Basteln gesammelt.

Spielerisch lernten die Kinder das Leben der Eichhörnchen kennen, indem sie sich selbst in eines verwandelten. Im Herbst lautete ihre Aufgabe, Nüsse im Wald zu verstecken. Diese mussten dann, nach Eichhörnchen-Manier, im Winter wiedergefunden werden. Pfiffige Eichhörnchen merkten sich im Herbst die Verstecke der anderen und konnten mit reichhaltigem Vorrat überwintern. Zum Glück fanden alle zumindest einen Teil der Beute und überlebten den Winter.

Nach einer Stärkung in der Waldhütte stellten die Kinder ihr eigenes Kräutersalz her und backten Stockbrot über dem Feuer. Erst am Schluss des Tages überraschte ein kurzer, heftiger Schauer die Gruppe.