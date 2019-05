Orchidee ausgebuddelt : Dreiste Blumendiebe schaden der Artenvielfalt

Wasserliesch Das Orchideengebiet in Wasserliesch ist einmalig in der Region. Nun wurde ein einzigartiges Gewächs gestohlen. Laut den Bitotopbetreuern ist das nicht zum ersten Mal passiert. Die Umweltbehörde warnt vor fatalen Konsequenzen für Schutzgebiete.

Perfeist heißt das Gebiet oberhalb von Wasserliesch. Zurzeit blüht die Wiese in vielen Farben. Etliche Insekten und andere Tiere wie Weinbergschnecken oder Eidechsen haben dort eine Heimat gefunden. Perfeist ist das wohl bekannteste Orchideenschutzgebiet im Kreis Trier-Saarburg oder gar der Region Trier (siehe Info). Und es hat wegen seiner Artenvielfalt mit etwa 27 Orchideen- und verschiedenen Enzianpflanzen, die dort vorkommen, überregionale Bekanntheit erlangt. Gerade im Mai, wenn die vielen Blumen zu blühen beginnen, wandern Hunderte Naturliebhaber zum Perfeist, um sich an dem farbenfrohen Naturschutzgebiet zu erfreuen.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Kreisgruppe Trier-Saarburg, betreut das 22 Hektar große Kleinod seit den 1980er Jahren. Und etwas ärgert die Naturschützer enorm: Diebstähle von seltenen Pflanzen. Frank Huckert vom BUND sagt, dass immer wieder seltene Pflanzen ausgegraben und mitgenommen würden. Bei kleineren häufiger vorkommenden Blumen falle das kaum auf. Doch manchmal sind die Diebe besonders dreist wie am vergangenen Mittwoch: Dem ehrenamtlichen Biotopbetreuer Klaus Strupp ist am 1. Mai aufgefallen, dass eine außergewöhnliche Blume nicht mehr da war. Die blühende Orchidee sei ihm erst am 29. April wieder aufgefallen. Doch am Mittwoch entdeckte der vom Kreis Trier-Saarburg beauftragte Naturschützer nur noch ein Loch an einer Stelle, wo zuvor eine 40 bis 50 Zentimeter hohe prachtvolle Blume war. Jemand habe sie viereckig ausgestochen, sagt der 78-Jährige: „An einer Stelle war deutlich ein Spateneinstich zu sehen.“