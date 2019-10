KIRF : Unfallgefahren bannen, neue Wohngebiete schaffen

Die Einsegnungshalle auf dem Kirfer Friedhof ist gesperrt. Ähnlich sieht es rund um das Gebäude auf dem Meuricher Friedhof aus. Foto: Herbert Thormeyer

KIRF Pflasterungen auf den Friedhöfen, Schutzgeländer, Leitplanke und Baugrund: Mit diesen Themen hat sich der Bauausschuss Kirf beschäftigt.

Das Umfeld der beiden Einsegnungshallen in Kirf und Meurich birgt für Friedhofsbesucher Stolperfallen und Sturzgefahren. „Es gab schon Stürze“, bedauert der neue Ortsbürgermeister Reinhold Anton, der sich die Sachlage mit dem Bauausschuss vor Ort angesehen hat.

Beide Gebäude sind abgesperrt und können nur im Notfall benutzt werden, wenn es für Beisetzungen keine andere Ausweichmöglichkeit gibt. „Wir haben die Verkehrssicherheitspflicht“, sagt Beigeordneter Marc Felten aus Meuricher Sicht, wo ähnliche Probleme auftreten.

Info Der neue Bauausschuss Durch Handschlag von Ortsbürgermeister Reinhold Anton verpflichtet wurden die Mitglieder im Bauausschuss des Kirfer Ortsgemeinderats für die CDU: Michael Beining, Gerhard Weinandy, Jürgen Turnsek und Karl-Heinz Jakob; für die FWG: Thomas Rommelfanger, Romain Wampach, Isabell Langers-Stübing, Silke Reinert, Roger Langers und Alfred Biwersi; für die Wählergemeinschaft Gronimus: Marco Altenhofen und Michael Sauerwein sowie für die Wählergemeinschaft Zehren: Uwe Olinger und Stefan Scheuer.

600 Quadratmeter Verbundsteine hat Ortschef Anton für beide Friedhöfe bestellt und sich die Ausgaben von rund 15 000 Euro von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Verlegt werden sollen die Steine in Eigenleistung – und zwar so bald wie möglich. Weitere Sicherungsmaßnahmen sind Schutzgeländer für Rückhalteschächte und eine Leitplanke am Bürgerhaus in Meurich.

Was den Ortsgemeinderat am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kirf jedoch stärker beschäftigen dürfte, sind die benötigten neuen Bauflächen. „Es liegen uns Anfragen vor“, sagt Anton. Dem gegenüber stehen jedoch nur noch drei Baustellen an der Straße Zum Altenberg. „Eine vierte liegt genau auf einer Fläche, die laut Gutachten hangrutschgefährdet ist“, erklärt der Ortschef. Diese Fläche soll so bleiben wie sie ist, eine Wiese.

Aber das muss der Ortsgemeinderat entscheiden. Gebraucht wird rund je ein Hektar in allen drei Ortsteilen. Derzeit wird erkundet, welche Grundbesitzer künftiges Bauland verkaufen wollen.