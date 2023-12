Neuheit bei der Bestattung Für die neuen Gräber in Ayl gibt es schon Anfragen von außerhalb

Eine pflegeleichte und kostengünstige, aber dennoch würdevolle Möglichkeit zur Urnenbestattung gibt es seit Kurzem auf dem Friedhof der Gemeinde Ayl. Wie Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger mitteilt, hat die Gemeinde am Rande des Friedhofes ein Rasengrabfeld angelegt. Dort gibt es die Möglichkeit, in einem Rasterfeld von 50 mal 50 Zentimetern eine Urne zu bestatten. Das Rasenfeld wird von der Ortsgemeinde gepflegt. Auf einer Stele kann dann, wenn gewünscht, auf einer Tafel von 7,5 auf 7,5 Zentimeter der Name des Verstorbenen mit Geburtsdatum und Sterbedatum vermerkt werden.