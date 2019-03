später lesen Gesundheitswesen Karl Lauterbach spricht zu Pflegenotstand Teilen

Twittern

Teilen



Zu einer Diskussion mit dem Thema „Pflegenotstand – was nun? Gesundheitsarbeit im ländlichen Raum“ lädt der Landtagsabgeordnete Lothar Rommelfanger gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der SPD in der Verbandsgemeinde Hermeskeil interessierte Bürger für Donnerstag, 28. März, 18.30 Uhr, in das Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus ein.