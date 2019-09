Gesellschaft : Pflegestützpunkt Hermeskeil organisiert Vorträge mit Tipps für Pflegebedürftige

Hermeskeil/Kell am See Bei der Vortragsreihe „Pflegebedürftigkeit“ des Pflegestützpunkts Hermeskeil geht es an zwei Abenden um die Leistungen der Pflegeversicherung. Am Dienstag, 1. Oktober, erläutert Referentin Bärbel Blesius, welche Dienste und Angebote es für die Versorgung Pflegebedürftiger gibt und wie notwendige Hilfen mit den Leistungen der Versicherung finanziert werden können.

Am Dienstag, 5. November, stehen die Leistungen für pflegende Angehörige im Vordergrund.