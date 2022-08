Zuschuss ab 2023 : Individuelle Pfegeberatung in Hermeskeil weiter gesichert – Verbandsgemeinde hilft bei Personalkosten

Hermeskeil/Kell am See Pflegebedürftige Hochwälder und ihre Familien finden beim Pflegestützpunkt in Hermeskeil kostenlose Beratung und Hilfe. Für die Zeit ab 2023 war zuletzt allerdings die Finanzierung der dort tätigen Fachkräfte unklar. Nun bahnt sich eine Lösung an.

Für viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind Pflegestützpunkte eine wichtige Anlaufstelle. Die Mitarbeiter dort beraten und unterstützen bei der Organisation von Pflegeleistungen, indem sie sich die Situation der Betroffenen bei Hausbesuchen anschauen und ihnen zum Beispiel Pflegedienste oder Haushaltshilfen vermitteln. Außerdem organisieren sie regelmäßige Informationsangebote wie Vorträge zum Thema Pflege. In der Kunickerstraße in Hermeskeil betreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) einen solchen Stützpunkt für das Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil und der ehemaligen VG Kell am See.

Vor kurzem hat sich der Haupt- und Finanzausschuss des Hermeskeiler VG-Rats mit der Zukunft des Pflegestützpunktes ab 2023 befasst und einstimmig für einen finanziellen Zuschuss votiert. Hintergrund ist die zum 31. Januar 2023 auslaufende Trägerschaft des DRK Kreisverbands Trier-Saarburg für die Fachkräfte, die im Pflegestützpunkt neben den Beraterinnen und Beratern der Pflegekassen tätig sind. Diese Fachkräfte, so heißt es in einer Sitzungsvorlage für den Hermeskeiler Ausschuss, sind in der Regel Sozialarbeiter. Sie machen sich ein Bild von der Wohnsituation und dem Hilfebedarf der Betroffenen, um dann mit ihnen gemeinsam einen Versorgungsplan zu erstellen. Ihre Aufgabe sei es, trägerübergreifend Hilfe zu vermitteln und zu koordinieren.

Das Land habe die Anstellungsträgerschaft für die Fachkräfte am Stützpunkt Hermeskeil zwar neu ausgeschrieben, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Es habe aber keine Bewerbungen für die Nachbesetzung gegeben. Nach Gesprächen mit der Kreisverwaltung Trier-Saarburg habe sich das DRK allerdings bereit erklärt, sich unter einer bestimmten Voraussetzung erneut zu bewerben: Kreis und Verbandsgemeinde sollten sich jeweils zu einem Drittel an den nicht durch Regelzuschüsse gedeckten Personalkosten der Pflegeberatungskräfte beteiligen.

Für die VG Hermeskeil bedeute dies bis 2030 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von etwa 5000 Euro, erläuterte Bürgermeister Hartmut Heck. Er halte diese neue Drittel-Kostenaufteilung für eine faire Lösung, sagte Heck und betonte: „Der Stützpunkt hat in Hermeskeil eine ganz wichtige Funktion, und wir sollten alles daran setzen, dieses Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger zu erhalten.“

Der Kreisausschuss hat laut Heck der Drittelaufteilung bezüglich der Personalkosten für die Pflegestützpunkt-Mitarbeiter bereits Anfang Juli zugestimmt – unter dem Vorbehalt, dass sich die VG Hermeskeil ebenfalls beteilige. Dafür votierten schließlich alle anwesenden Ausschussmitglieder.