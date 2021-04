Fahrt : Noch Plätze frei für Jugendtour nach Berlin

Konz Jetzt schon an den Sommer und an eine Zeit denken, in der Reisen wieder möglich ist. Vom 26. bis 31. Juli bietet das Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie in der Verbandsgemeinde Konz für interessierte Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren eine Jugendtour unter dem Motto „Demokratie auf der Spur“ nach Berlin an.

Mit der Jugendtour können Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Konz die Bundeshauptstadt Berlin von einer ganz neuen Seite erleben und gleichzeitig das Jugendforum Konz kennenlernen. Auf dem Programm der Reise steht unter anderem der Besuch des Bundestags und die Entdeckung des politischen Berlins, aber auch der Blick in die Vergangenheit dieser vielfältigen Stadt.

Natürlich steht auch ausreichend Zeit für eine Entdeckungstour auf „eigene Faust“ zur Verfügung. In der Teilnehmergebühr von 199 Euro enthalten sind An- und Abreise mit der Bahn, Übernachtung und Frühstück im Meininger Hotel, alle Eintrittsgelder im offiziellen Programm, sowie das Ticket für U-/S-Bahnen und Busse in Berlin.