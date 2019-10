Infoabende zu Konzept der VG Konz : Planer informieren in Temmels und Oberemmel über Hochwasserschutz

Konz Was kann in Konz-Ober­emmel und in Temmels für einen besseren Schutz vor Starkregen oder Hochwasser getan werden? Darüber können sich die Bürger bei Veranstaltungen am Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus Oberemmel und am Mittwoch, 23. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus Temmels informieren.

