Schützenswerte Eidechsen? Wie es mit dem geplanten Mehrgenerationenhaus in Irsch weitergeht

Irsch · Was macht eigentlich das Projekt Generationenhaus in Irsch, gegen das eine Bürgerinitiative gekämpft hat? Hat eine Eidechse, die eine Nachbarin auf dem Gelände in der Ortsmitte gesehen haben will, dem Projekt den Garaus gemacht?

24.05.2024 , 06:03 Uhr

Diese Häuser an der Bundesstraße in Irsch werden abgerissen, zumindest ein Bewohner zieht dann in das neue Generationenhaus. Foto: Dirk Tenbrock

Von Dirk Tenbrock