Bauausschuss Konz : Platz an der evangelischen Kirche wird billiger

Info

„Ich werde immer wieder gefragt, ob ich bezahlbare Wohnungen bauen kann“, teilt Bauherr Yasin Vural dem Bauausschuss mit. Es geht um zwei Mehrfamilienhäuser zwischen Möbel Martin und Römerstraße. Zweimal zwölf Wohnungen zwischen 40 und 80 Quadratmetern Größe, bis zu einem Drittel Sozialwohnungen, will der Investor auf einer Grundstücksfläche von 3000 Quadratmetern errichten, barrierefrei und mit offener Tiefgarage. Die Ausschussmitglieder schauen sich die Pläne an, wollen aber vor ihrem Einvernehmen die Situation vor Ort in Augenschein nehmen.