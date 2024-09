Besuchermagnet im Hochwald Zentraler Platz in Hermeskeil fällt aus – Was wird aus dem beliebten Bauernmarkt?

Der Bauern- und Handwerkermarkt in Hermeskeil ist ein wahrer Besuchermagnet. Bei gutem Wetter tummeln sich am zweiten Oktober-Sonntag mehrere Tausend Besucher zwischen den Ständen in der Innenstadt. 120 Aussteller präsentierten im vergangenen Jahr ihr Kunsthandwerk, Dekorationsartikel und regionale Produkte auf dem Neuen Markt. Doch diesmal gibt es ein Problem: Der große Platz vor dem Feuerwehrmuseum fällt als Veranstaltungsort weg. Er dient ab kommender Woche als Ersatz-Busbahnhof, wenn die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Donatusplatzes beginnen.