Geschichte : Serrig, hör’ zu!

SERRIG Podcast ist ein bleibendes Projekt und das Vermächtnis von Théo Glédel, der ein Jahr lang im „Deutsch-Französischen Freiwilligendienst Kultur“ im Dorfleben und bei den Vereinen mitarbeitete. Jetzt zieht er weiter durch Deutschland.

Nein, er geht nach einem Jahr nicht wieder zurück nach Frankreich. Théo Glédel stammt aus Angers in der Bretagne. Den 18-Jährigen beseelen zwei Lebenswünsche: „Ich will bereits seit vielen Jahren in Deutschland leben und künstlerische Projekte anstoßen.“ Den ersten Wunsch hat er sich mit dem Aufenthalt in Serrig im Deutsch-Französischen Freiwilligendienst Kultur bereits erfüllt.