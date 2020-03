Saarburg : Politik-Revue über fairen Handel

Saarburg Hope Theatre Nairobi begeistert an Saarburger Schule und in der Tufa Trier.

Das Hope Theatre Nairobi begeistert das zweite Jahr in Folge mit Auftritten am Gymnasium Saarburg und in der Tufa Trier. Vor wenigen Tagen besuchten die Künstler die Schule, an der sie mit „The Fairtrade Play“ eine Politik-Revue zum fairen Handel inszenierten. Durch Monologe und Sketche klärten sie ihr junges Publikum über „Fake-Fairtrade-Produkte“, über die „Biografie einer Jeanshose“ oder über den kenianischen Blick auf Geschlechter-Rollen auf. Verbindendes Element des Auftritts sind die mitreißenden, traditionellen kenianischen Musik-und Tanzeinlagen.