Gericht : Polizei bringt zeternde Angeklagte ins Gericht

Hermeskeil/Wittlich Das Amtsgericht Hermeskeil verhandelt den Fall einer Frau aus der Querdenker-Szene. Ihre Fans unterstützen sie vor dem Gerichtsgebäude, während die Angeklagte mit der Richterin einen Streit vom Zaun bricht.

Die Frau stammt aus Hermeskeil, wohnt aber seit kurzer Zeit in Wittlich. Ein besonderes Merkmal ist ihr Engagement in der Querdenker-Szene, sie gilt als Verschwörungstheoretikerin und soll auch „wissenschaftliche“ Vorträge über die Gefahren des Corona-Schutzmaskentragens halten. Die Angeklagte genießt zumindest in der regionalen Szene einen hohen Ruf und verfügt über eine treue Anhängerschaft, mit der derzeit das Amtsgericht Hermeskeil und die Polizei zu tun haben.

Begonnen hat alles am 4. August auf einem Hermeskeiler Parkplatz, wo sie einen Mann fotografiert haben soll, der Kinder in einen Kleinbus einsteigen ließ. Als sie den „Verdächtigen“ fotografierte, muss es zum heftigen Streit gekommen sein. In dessen Verlauf sei der Mann vom Auto der Angeklagten mitgeschleift und verletzt, sein Auto gerammt und beschädigt worden. Die Angeklagte habe Unfallflucht begangen und am Abend Besuch von der Polizei erhalten. Dabei soll die Sache nochmals eskaliert sein.