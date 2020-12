Kriminalität : Frau und Kleinkind gefährdet: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Fahrt über Platz in Konz

Konz Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, nachdem am Samstag ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über einen für den Verkehr gesperrten Platz im Zentrum von Konz gefahren sein soll.

Frau und Kleinkind waren bei Fahrt über Saar-Mosel-Platz in Konz in Gefahr

Laut den Ermittlern besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte am Samstag um 17.10 Uhr mit dem Wagen aus der Goethestraße kommend auf den Saar-Mosel- Platz in Konz gefahren ist und das Fahrzeug dort weiter beschleunigt hat. „Eine Zeugin, die mit ihrem 21 Monate alten Sohn ein Lebensmittelgeschäft verlassen hatte, bemerkte das mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende Fahrzeug und zog Ihren Sohn zur Seite, weil sie befürchtete, dass ihr Kind von dem Fahrzeug erfasst wird“, erklärt Lahr weiter.

Am Montag hatte die Polizeipressestelle in Trier auf Nachfrage des TV angegeben, dass die Reifen bei der Fahrt über den Platz laut gequietscht hätten. Zudem war die Rede von zwei bis drei weiteren Personen in dem Wagen. Diese könnten nun zu wichtigen Zeugen in dem Verfahren werden.