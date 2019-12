Kriminalität : Polizei findet Frau, die in Konzer Supermarkt ausgerastet sein soll

Konz Die Polizei hat die Frau gefunden, die im Konzer Kaufland am Samstagnachmittag mehrere Menschen angegangen haben soll.

Die Polizei hat die Frau gefunden, die am Samstagnachmittag im Kaufland in Konz mehrere Menschen attackiert haben soll. Laut einer Pressemitteilung der Polizei von Donnerstagmittag sind nach der Berichterstattung im Trierischen Volksfreund am Mittwoch noch am selben Morgen mehrere Hinweise auf die beschriebene Frau eingegangen. „Als sie sich zur Mittagszeit erneut im Kaufland aufhielt, konnte sie dort von der Streife der Polizeiwache Konz angetroffen und kontrolliert werden“, erklären die Ermittler. „Zu den Vorwürfen wollte sie sich vor Ort nicht äußern.“