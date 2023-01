Verkehr : Pendler weichen Stau auf Moselradweg aus – Polizei kontrolliert Fahrer bei Temmels

Temmels/Wellen Der Polizei sind am Montagmorgen mehrere allzu ungeduldige Luxemburg-Pendler ins Netz gegangen. Um dem morgendlichen Berufsverkehr auf der B419 auszuweichen, sind sie offenbar über den Moselradweg gefahren.

Die Polizei hatte es am Montagmorgen auf Autofahrer abgesehen, die verkehrswidrig zwischen Temmels und Wellen unterwegs waren. Im Fokus der Kontrollen stand laut einer Polizeimeldung die verbotswidrige Nutzung des Rad- und Fußweges entlang der Mosel durch Kraftfahrzeuge. Um zu sehen, ob die Berichte stimmen, dass immer wieder Autos den Radweg nehmen, um dem Berufsverkehr Richtung Luxemburg auszuweichen, hat sich die Polizei zwischen 6 und 8.30 Uhr auf dem Radweg platziert. „Hierbei konnte eine Vielzahl von Verkehrsverstößen feststellt und geahndet werden, da der Moselleinpfad von vielen Berufspendlern in Richtung Luxemburg verbotswidrig – des schnelleren Vorankommens wegen – mit dem Auto genutzt wurde“, erklärt die Polizei.

Die Bundesstraße ist im Konz-Saarburger Raum die Haupt-Pendlerstrecke nach Luxemburg. Tausende Autos sind dort tagtäglich unterwegs, um die Grenzbrücke zwischen Wellen und Grevenmacher zu überqueren. Viele fahren weiter ins Gewerbegebiet am Potaschberg, zur Autobahn Richtung Luxemburg oder in die Orte auf der anderen Moselseite zur Arbeit. In Temmels treffen die Pendler aus Konz sowie aus Tawern, Wawern und dem Saarburger Raum am Kreisverkehr zwischen der B419 und der L136 aufeinander. Deshalb kommt es speziell in diesem Obermoselort zu Staus. Einige Autofahrer wollen diesen Stau dann anscheinend umfahren, indem sie vor dem Temmelser Ortseingang am Temmelser Schloss auf den Moselradweg ausweichen.