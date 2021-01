So liefen Kontrollen in den Schneegebieten : Kontrollierter Rodelspaß in den Höhenlagen (mit Fotostrecke und Video)

Auch auf der Korlinger Höhe war am Sonntag viel los. Rodelbegeisterte hatten viel Spaß im Schnee auf dem großen Hang. Foto: Marius Kretschmer

Hermeskeil/Reinsfeld/Thalfang Am Wochenende zog es erneut viele Schlittenfahrer auf die verschneiten Hänge bei Reinsfeld, Hermeskeil und Korlingen. Gesperrte Parkplätze und verstärkte Corona-Kontrollen halfen jedoch, die Lage zu entzerren. Ganz zufrieden sind die Verantwortlichen aber nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

Neuschnee satt und blauer Himmel: So hat sich am Wochenende die Landschaft in Hunsrück und Hochwald gezeigt. Das hat wieder einige Spaziergänger und Wintersport-Begeisterte auf die verschneiten Hänge gelockt. Anders als an den vorherigen Wochenenden blieben diesmal jedoch chaotische Verkehrs- und Parksituationen aus – was auch an vielen gesperrten Straßen und Parkplätzen sowie an verstärkten Kontrollen durch Polizei und andere Einsatzkräfte lag.

Vor dem Wochenende hatten Vertreter von Kommunen und Behörden dringend davor gewarnt, den Wald zu betreten. Dass die aktuelle Schneebruchgefahr durch instabile Bäume real ist, können Autofahrer an zahlreichen abgebrochenen Ästen sehen, die am Sonntag an der B 269 von Morbach nach Birkenfeld und an der B 407 zwischen den Hermeskeiler Stadtteilen Abtei und Höfchen neben der Fahrbahn liegen.

Der Andrang von Ausflugsgästen ist im Hunsrück und Hochwald am Wochenende offenbar unterschiedlich groß. In der Verbandsgemeinde Hermeskeil musste bei den Vorsichtsmaßnahmen laut Bürgermeister Hartmut Heck nach einem etwas ruhigeren Samstag am Sonntag nochmals nachgesteuert werden. Ab dem Morgen sind weitere Parkplätze gesperrt, die die Ausflügler am Tag zuvor noch anfahren konnten – etwa bei Hermeskeil (Abtei und Erzberg) und der Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld. Der Zustrom von außerhalb, darunter auch Ausflüglern aus dem Saarland, sei zu stark und der Betrieb speziell in Reinsfeld und am Bunker in Hermeskeil auch unter Berücksichtigung der Corona-Abstandsregeln nicht mehr vertretbar gewesen, sagt Heck am Sonntagnachmittag.

Foto: Marius Kretschmer 16 Bilder Schnee in der Region: Rodelspaß auf der Korlinger Höhe bei Trier

Foto: TV/Steil TV 21 Bilder Kontrollen Schneegebiete rund um Hermeskeil

Durch die Sperrungen hätten die Ordnungsbehörden erreichen wollen, dass sich der Zustrom entzerre. Das sei auch passiert. Die offenen Parkplätze und Haltemöglichkeiten an der Bundestraße 327 zwischen Thiergarten und Hermeskeil und an der B 407 im weiteren Verlauf in Richtung Kell am See, beispielsweise am Start zur derzeit gesperrten Traumschleife Frau Holle, sind komplett belegt. Das Verkehrsaufkommen rund um Neuhütten, das am vorherigen Wochenenden für Chaos und blockierte Rettungswege gesorgt hatte, habe man durch die Sperrung des Ortes im Griff gehabt, sagt der VG-Chef.

Eine Folge der Parkplatz-Sperrungen bei Reinsfeld ist allerdings, dass dort am Sonntagmittag von etwa 50 jungen Familien, die ihr Fahrzeug am kleineren Mitfahrerparkplatz in Höfchen oder an Parkplätzen an der B 52 abgestellt haben, einige sich mit Schlitten und Kindern über die Fahrbahn auf den Weg zum Rodelhang machen.

Er habe Verständnis für den Wunsch der Menschen, den Schnee und die freie Natur erleben zu wollen, sagt Bürgermeister Heck. Doch müssten sie ihr persönliches Interesse in diesen Zeiten auch etwas zurückstellen: „Ich habe geglaubt, dass die Menschen Rücksicht nehmen.“ Enttäuscht sei er darüber, dass zwar Anwohner die Sperrungen weitgehend akzeptiert hätten, einige auswärtige Gäste jedoch nicht: „Da gab es auch unschöne Wortwechsel an den Absperrungen.“ Der Sonntag habe jedenfalls gezeigt, dass die VG Hermeskeil auch am kommenden Wochenende ähnliche Maßnahmen werde ergreifen müssen.

Ganz anders ist die Situation im Hunsrück. Zwar wird im Malborner Ortsteil Thiergarten zwischen den hohen Schneebergen jede Parkmöglichkeit genutzt, so dass einige Ausflügler ihre Fahrzeuge an der L 166 abstellen. Doch in anderen Orten rund um Thalfang und Morbach hält sich der Ausflugsverkehr gegenüber der Vorwoche in Grenzen. „Uns sind keine besonderen Vorkommnisse bekannt. Alles läuft gesittet ab“, sagt ein Beamter der Polizeiinspektion Morbach.

Die Polizisten, die die Absperrungen an der L 164 mit der Zufahrt zum Erbeskopf sichern, haben wenig zu tun. „Alle fünf Minuten ein Auto“, sagt gegen 11.30 Uhr dort ein Polizist. Auch sein Kollege, der an der Kreuzung L 164/B 269 die Sperrung überwacht, sagt: „Alles ruhig.“

Winterspaß mit Abstand: Trotz Corona-Kontrollen und gesperrter Parkplätze zieht es am Sonntag einige Rodelfans nach Reinsfeld, darunter Julia aus Trier. Foto: Christoph Strouvelle

Da der große Parkplatz bei Reinsfeld gesperrt ist, weichen die Schnee-Ausflügler am Sonntag auf kleinere Plätze an der B 407 aus. Foto: Christoph Strouvelle

Die Polizei hilft Kräften von Ordnungsämtern, THW und Feuerwehren dabei, das Einhalten der Sperrungen – hier bei Reinsfeld – und Corona-Regeln zu überprüfen. Foto: TV/Steil TV