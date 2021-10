Polizei : Polizei ermittelt in drei Fällen wegen Trunkenheitsfahrt

Saarburg/Konz Die Polizeiinspektion Saarburg ermittelt wegen mehrerer Trunkenheitsfahrten am 3. Oktober in den Verbandsgemeinden Saarburg-Kell und Konz.

Gegen 16.15 Uhr missachtete ein PKW-Fahrer, der von der Güterstraße in Saarburg in die B 51 einbiegen wollte, die Vorfahrtsberechtigung eines anderen Autofahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Rund drei Stunden später, gegen 19.15 Uhr, kam es in Serrig auf der K 139 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der alkoholisierte Fahrer kam auf die Gegenfahrspur und gefährdete einen entgegenkommenden Fahrer. Ein Unfall konnte nur durch Abbremsen des Fahrzeugs bis zum Stillstand durch den Fahrer im Gegenverkehr verhindert werden. Außer, dass der Beschuldigte alkoholisiert war, war er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Schließlich flüchtete nach Polizeiangaben ein Autofahrer nach einem Unfall gegen 22.30 Uhr von einer Unfallstelle in Konz-Filzen. Das Auto, das in den Unfall vermutlich verwickelt war, wurde wenig später auf der L 137 zwischen Filzen und Konz gefunden. Zwar war der Fahrer nicht vor Ort, er konnte aber anhand der Halteranschrift ermittelt werden.